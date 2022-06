- No Man’s Sky sur Nintendo Switch pour le 7 octobre

Publié le Vendredi 24 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Dubitatif je suis

Titre qui avait fait le buzz, à l'époque, en raison de son énorme ambition, soutenu à fond par Sony, puis finalement, gros soufflé qui est retombé comme une merde parce qu'il faut quand même le dire, c'était bien pourri, No Man's Sky sortira le 7 octobre sur Nintendo Switch. Et c'est Bandai Namco qui va l'éditer.Oui, mais depuis sa sortie catastrophique sur PlayStation et PC en 2016 (retrouvez notre test à l'époque ), il a considérablement évolué, nous dit-on dans l'oreillette.Ok, on veut bien le croire. On va donc demander à tester cette version pour voir si c'est vraiment le cas...En tout cas, cette version comprendra les 20 mises à jours majeures déjà sorties...