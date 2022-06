- Prison King : survie derrière les barreaux

Publié le Vendredi 24 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement les douches...

Movie Games et True Games Syndicate développent actuellement le jeu Prison King. Il est présenté comme un mélange de "Thief" et "Shawshank Redemption" (le film Les Evadés).Dans ce jeu, votre but est de survivre dans la prison mais aussi de réussir à vous évader.Gérer les relations avec les autres détenus, négociers avec les gardiens, trouver des alliés... A vous de réussir votre coup. Le jeu est attendu pour 2023, sur PC, via Steam