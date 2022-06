Way of the Hunter annoncé pour le 16 août

Publié le Lundi 27 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chacun ses petits plaisirs

THQ Nordic a annoncé la sortie de Way of the Hunter pour le 16 août prochain sur PC, Xbox Series et PS5. Il s'agit d'un nouveau jeu de chasse qui se déroule dans deux grands environnements en monde ouvert, l'un situé aux USA, l'autre en Europe.On vous passe les nombreux équipements disponibles, pour traquer et buter du zanimal. On vous passe les "réactions réalistes des zanimals quand ils flairent le chasseur". On vous passe les 90 km² des zones. On vous passe la caméra sur la balle. On vous passe aussi les douzaines de zanimals disponibles.Et on vous passe la vidéo, aussi :