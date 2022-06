Capcom Fighting Collection est sorti

Publié le Lundi 27 juin 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Déjà testé

Darkstalkers (1994) Night Warriors (1995) Vampire Savior (1997) Vampire Hunter 2 (1997) Vampire Savior 2 (1997) Hyper Street Fighter II (2003) Super Gem Fighter Minimix (1997) Super Puzzle Fighter II Turbo (1996) Cyberbots (1995) Red Earth (1996)

Capcom vous annonce la sortie de Capcom Fighting Collection sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) en version dématérialisée.On ne va pas revenir longuement dessus, nous l'avons testé la semaine dernière et vous pouvez retrouver notre test ici Capcom Fighting Collection, ce sont 10 jeux de baston signés Capcom et réunis en une compilation :Allez, une petite vidéo de lancement :