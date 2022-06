Gog.com, les soldes d'été se terminent

Publié le Samedi 25 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vite, on en profite

Maniac Mansion

Populous

Indiana Jones et la dernière Croisade

Zack McKracken and the Alien Mindbenders

F19 Stealth Fighter

Dragon's Lair Trilogy

Metal Gear

Thief

Tomb Raider Last Revelation + Chronicles



Tomb Raider 1+2+3

Worms Armageddon

Alone in the Dark 1+2+3

Dungeon Keeper

Sim City 2000

Syndicate

Rainbow Six

Rayman 2

Rayman Forever

Baldur's Gate

Star Wars Jedi Knight Dark Forces II

Turok

After Life

Indiana Jones and the Fate of Atlantis



Loom



Star Wars Dark Forces



The Dig

Myst

Colonization

Master of Orion 1+2

Caesar 3

Warcraft

Diablo + Hellfire

Tomb Raider Anniversary



Deus Ex



Deus Ex 2

Arma

Flatout 2

Prince of Persia Les Sables du Temps

Stronghold Crusader

Unreal Tournament

Brutal Legend

Dead Space

Jade Empire

Lego Indiana Jones

Just Cause

Beyond Good & Evil

Baldur's Gate II

Far Cry

Les Chevaliers de Baphomet

Star Wars The Force Unleashed



Star Wars Knights of the Old Republic

Vampire the Masquerade Bloodlines

XCOM 2

Deus Ex Mankind Divided

This War of Mine

Crypt of the Necrodancer

Witcher 3

Bioshock 2



Bioshock

Firewatch

Lego Star Wars II

Mafia III

Metro Exodus

Don't starve

Shenmue III

Control

Biomutant

Wasteland 3

Ghostrunner

Serious Sam 4

Cyberpunk 2077

Psychonauts 2

Gog.com a lancé ses soldes d'été. Elles se terminent lundi, vous avez donc quelques heures encore pour en profiter. Et on vous rappelle qu'il y a des titres indispensables à s'offrir...Des jeux gratuits( Virtuaverse , actuellement), des ventes flash, et plein de jeux en soldes.Vous pourrez les explorer par décennie, par exemple...Et beaucoup d'autres offres...