Dragon Quest Treasures sortira le 9 décembre 2022 sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Quest tu veux de plus ?

Square Enix a annoncé la sortie de Dragon Quest Treasures le 9 décembre 2022 sur Nintendo Switch. Ce nouveau RPG, spin-off de la célèbre saga Dragon Quest, permettra aux joueurs d'incarner Erik et Mia, un frère et une soeur que l'on a pu découvrir pour la première fois dans Dragon Quest XI : Les combattants de la destinée.Dans ce nouveau jeu, Erik et Mia vont partir à la recherche de trésors. Pour les accompagner dans leur quête, ils vont recruter de nouveaux monstres qui leur offriront les capacités de courir plus vite, escalader les montagnes, planer au-dessus de gouffres, voire les aideront lors des combats.Plus de trésors les héros trouveront, plus ils pourront améliorer leur base et leurs monstres.