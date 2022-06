Sortie de Disgaea 6 Complete sur Playstation 4 et 5

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

A en revenir d’entre les morts !

NIS America annonce la sortie en version physique du sixième opus de la série Disgaea sur Playstation 4 et 5. Prenez en main ce jeu de rôle tactique et tentez de vaincre le Death-tructor Divin avec votre capacité d’Ultra-Réincarnation (quoi que cela veuille dire, je dois être honnête…) pour sauver le monde des morts !Cette version physique vient avec un extrait de la bande-son sur CD et un mini-manga, parfait pour les fans de la série de jeu toute droit sortie du japon.