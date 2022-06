Le survival horror Fobia – St Dinfna Hotel pointe le bout de son nez

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 10:10:00 par Julia Bourdin

Et passez un bon séjour, hein…

L’éditeur Maximum Games et le studio Pulsatrix ont annoncé la sortie de leur nouveau jeu, Fobia – St Dinfna Hotel sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Steam.St Dinfna est un jeu d’horreur et de survie en solo dans lequel vous incarnerez Roberto, un journaliste débutant. A vous de faire toute la lumière sur les sombres secrets de l’hôtel et surtout d’en sortir vivant… En effet, les monstres rôdent et n’hésiteront pas une seconde à faire de vous leur goûter. Pour vous en sortir, vous devrez résoudre des énigmes, trouver des indices et mettre la main sur des ressources pour vous défendre.Heureusement, vous aurez l’aide d’un mystérieux appareil photo qui vous permettra d’avoir un aperçu du passé et du futur. Il vous servira évidemment à comprendre ce qu’il s’est passé dans cet hôtel mais également à planifier judicieusement vos prochaines actions.Pour ma part, le scénario m’intrigue fortement et j’irai probablement y jeter un œil. Quant à vous, si vous hésitez, vous pouvez vous essayer à la démo sur Steam