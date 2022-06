Annonce de Code : To Jin Yong

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Ca sent bon la Wuxia

Lightspeed Studios a annoncé le développement d’un nouveau jeu appelé Code : To Jin Yong. Il s’agira d’un RPG inspiré par Wuxia, une série de romans d’arts martiaux du fameux Ji Yong. Il utilisera UE5.Si vous êtes familier avec cet auteur, vous retrouverez des personnages clefs des romans comme Yang Guo, Guo Jing et Linghu Chong.Le jeu se veut photoréaliste et surtout très fidèle à l’univers original. Pour cela, les mouvements d’arts martiaux seront numérisés et détaillés au mieux mais également les décors seront reproduits grâce à de la photogrammétrie et divers experts en la matière.Bref, à voir mais je pense que si vous vous intéressez à la Wuxia, aux arts martiaux chinois ou même à l’auteur en question ce jeu pourra grandement vous plaire. En tout cas, visuellement ça envoie du pâté.