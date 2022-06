Top des ventes de jeux vidÃ©o en France

Publié le Mardi 28 juin 2022 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Mario Strikers Battle League Football (Nintendo Switch) Nintendo Switch Sports (Nintendo Switch) Horizon Forbidden West (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Minecraft (Nintendo Switch)

Horizon Forbidden West The Quarry Gran Turismo

Halo Infinite Forza Horizon 5 The Quarry

The Quarry Gran Turismo 7 Sniper Elite 5

The Quarry FIFA 22 GTA V

Mario Strikers Battle League Football Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe

Farming Simulator 22 Les Sims 4 The Witcher 3

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 24ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente la Briquette Fermière de Cocumont, un fromage au lait entier de chèvre de Nouvelle-Aquitaine.Mario Strikers vient chambouler le top et The Quarry se place bien dans l'ensemble des tops par plateformes, même s'il n'arrive pas à atteindre le top 5 global. Bref, un peu de nouveautés, ça fait du bien dans cette année assez morose, il faut bien l'avouer.Voici lepour la semaine du 13 au 19 juin 2022 :SurSurSurSurSurSur