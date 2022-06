- Wild West Dynasty : découvrez la vie des pionniers américains

Publié le Mardi 28 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Nouveau venu dans la série des Dynasty (on a déjà Medieval Dynasty ou... Lumberjack Dynasty, soit dit en passant), le jeu Wild West Dynasty vous place en plein Far West et vous met au défi de survivre dans ces contrées sauvages.A vous d'embrasser la carrière qui vous intéresse : fermier, chercher d'or, sheriff, bandit... à vous de fonder une famille, faire des enfants qui vont à leur tour prospérer...Attention : si vous devenez trop riche et puissant, vous risquez d'attirer les desperados en quête d'or ou de renommée...Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Le jeu devrait sortir cette année.