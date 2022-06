- Tower of Fantasy en préinscription

Publié le Mardi 28 juin 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

RPG classique

Level Infinite et Hotta Studio sortiront Tower of Fantasy, leur prochain RPG d’action en monde ouvert, au troisième trimestre 2022 sur PC et plateformes mobiles. Le jeu se déroule plusieurs centaines d’années dans le futur, sur la planète lointaine d’Aida. Exploration, donjons, créatures à combattre, boss... vous retrouverez les ingrédients classiques d'un RPG.Il est désormais disponible en préinscription sur le site officiel Différents niveaux de récompenses en fonction du nombre d’utilisateurs préinscrits seront débloqués.