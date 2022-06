Story of Seasons : Pioneers of Olive Town sur PS4 le 29 juillet

Publié le Lundi 27 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Plantez vos petites graines

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est annoncé sur PS4 pour le 29 juillet prochain. Il sera disponible en version dématéralisée ou en version boîte.Le DLC Expansion Pass sera proposé en même temps, au prix de 14,99 €. Il inclura tout un tas d'extensions : “Animal Attire,” “School Uniforms,” “Yukata Set” outfit packs, “Olive Town Mystery Files”, “The Legendary Sprite Dance”, “Windswept Falls,” “Terracotta Oasis,” et “Twilight Isle”. Plus des tenues supplémentaires.Pour rappel, comme dans tous les opus de la saga, il s'agit de reprendre une ferme à l'abandon et de la développer, sans oublier de trouver l'amour, parce que ça fait des mains en plus pour s'occuper des bêtes.