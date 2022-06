Alerte Rouge, le meilleur Pixar depuis longtemps, est aussi disponible en DVD et Blu-Ray

Publié le Mardi 28 juin 2022 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Parce qu’on n’a jamais assez de Panda Roux géant

On vous avait déjà dit tout le bien que l’on pensait d’Alerte Rouge, disponible sur Disney+.Et bien réjouissez-vous si vous n’êtes pas abonné à la plateforme de streaming de la souris aux grandes oreilles car le film est aussi disponible en support physique.Le film est sorti en DVD et Blu-Ray. Bizarrement, Disney n’a pas prévu de sortie en Blu-Ray 4k. C’est bien dommage tant le film mérite d’être vu dans la meilleure définition possible.Sur le DVD, nous ne trouverons en bonus que les commentaires audios de Domee Shi, Lindsey Collins et Mahyar Abousaeedi. Un peu chiche.Sur le Blu-Ray en revanche, on aura le droit, en plus de ces commentaires audios, de courts making-of (3 pour être précis), 6 scènes coupées et enfin des teaser et bandes annonces.Bref, si vous avez aimé le film ou que vous voulez le découvrir sans vous abonner, vous savez ce qu’il vous reste à faire.