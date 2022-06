- Blade Runner: Enhanced Edition est disponible

Publié le Lundi 27 juin 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Très bof

Sorti en 1997, Blade Runner est un excellent jeu d'aventure de type point & clic, développé par Westwood Studios et édité par Virgin Interactive. Il s'inspire bien entendu du roman de Philip K Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? mais aussi du film éponyme sorti en 1982.Le jeu est ressorti en "enhanced edition", avec des graphismes retravaillés (4K), une interface améliorée et le support pour manette.Bonne nouvelle : il est dispo sur Steam et Gog.com.Mauvaise nouvelle : quelques bugs à corriger dans un prochain patch et surtout, si vous aviez déjà acheté le jeu d'origine sur ces deux sites... vous n'aurez pas droit à cette nouvelle version gratuitement. Il faudra repasser à la caisse.Pour info, ça n'en vaut pas spécialement la peine.