(TEST) Asus ROG Flow Z13

Publié le Lundi 27 juin 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un mélange entre tablette et PC Gaming qui marche

Abandonné depuis plusieurs mois par sa douce et tendre, seul dans son petit appart' qui sent le renfermé, nous aurions pu demander à La Poste d'envoyer régulièrement un facteur prendre des nouvelles de Théo, selon le service qu'ils proposent pour lutter contre l'isolement des petits vieux.Mais bon, pour joindre l'utile à l'agréable, nous lui envoyons régulièrement des livreurs. Qui viennent lui apporter d'énormes cartons dans son petit studio. C'est donnant-donnant : ça nous fait rire et lui, ça lui fait plaisir de tester du matériel.Et c'est Asus qui l'a mis à l'épreuve sur un nouveau PC.