- Deer Journey : vis ma vie de Bambi

Publié le Mardi 28 juin 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et tout à coup, c'est le brame

Deer Journey est un jeu de simulation qui sortira sur Steam cet été. Le jeu débarquera le 21 juillet prochain. Et ce n'est pas n'importe quelle simulation. C'est une simulation de biche (ou de cerf). Vous allez en effet incarner un faon et vous promener dans la nature...Pas de dialogue, pas de narration, juste une découverte des environnements...Le jeu sera court (45 minutes environ) et se veut une communion avec la nature.Sinon, on a Way of the Hunter qui sort quelques jours après.