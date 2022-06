- Fire Commander, un jeu de stratégie tactique avec des pompiers

Publié le Mardi 28 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

L'attrait de l'uniforme

Plus de 30 missions vous attendent dans Fire Commander, un jeu de stratégie tactique d'un genre particulier : ici, votre ennemi, c'est le feu.Vous allez diriger une escouade de pompiers, et leur matériel, et vous lancer dans des sauvetages plus risqués les uns que les autres. Porter secours aux victimes, circonscrire le feu, faire en sorte qu'il fasse le moins de dégats possible, qu'il ne se répandent pas partout...Il faudra aussi prendre en compte les températures de combustion des objets, la fumée... et j'en passe.Le jeu sort le 27 juillet prochain.