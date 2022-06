- (Formule 1) F1 22 : la sortie

Publié le Mardi 28 juin 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On your mark, ready, set...

Codemasters et EA Sports vous annoncent la sortie aujourd'hui du jeu F1 22, en édition Champions. L'édition standard, elle, sort vendredi.Voilà voilà voilà.Si, on peut rajouter que ça sort sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC. Et qu'il est jouable sur Oculus Rift et HTC Vive.On peut aussi dire qu'il reprend les circuits officiels de la saison, mais aussi tous les pilotes, toutes les écuries. Et que pour la première fois, des voitures hybrides sont proposées à la conduite.Allez, on termine avec le trailer de lancement :