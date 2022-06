- Elden Ring en remet un coup

Publié le Mardi 28 juin 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un défi est lancé !

Elden Ring est sorti depuis plusieurs mois déjà, mais Bandai Namco en remet une petite couche pour vous inciter à y jouer. Et c'est Israel Adesanya, un pratiquant de MMA et champion UFC, qui a été choisi par la firme pour faire la promotion du jeu.Vincent, qui a fait le test sur notre site , estime quant à lui peu crédible le fait de laisser la parole à un mec dont le métier est de prendre des coups dans la gueule à en finir avec Parkinson à 35 ans, pour vanter les mérites d'un jeu. Il pense que Bandai Namco aurait mieux fait de le contacter, lui. Et il tient à souligner tout le mépris qu'il a envers ce genre de sportif prétentieux et sans intérêt, et que quand il veut, il le prend dans un octogone, l'autre Israel machinchose, et même dans un ennéagone s'il le faut, mais encore faudrait-il que l'autre type, là, il connaisse le mot.Bref, Vincent recommande Elden Ring lui aussi. Et défie officiellement Israel Machinchose.