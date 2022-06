MX vs ATV Legends est disponible !

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Une odeur de sable, de terre et d’essence brûlée…

Le nouveau jeu de motos de THQ Nordic et Rainbow Studio est sorti sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Vous pouvez dès à présent découvrir un mode carrière très complet, l’environnement ouvert des côtes californiennes et un mode qui vous plongera sur des circuits sauvages au cœur de la nature, jusqu’à 2 joueurs en écran partagé et 16 joueurs en ligne.De plus de nombreux deux roues seront à maitriser pour atteindre la plus haute marche du podium, apparemment il n’y en a jamais eu autant dans l’histoire de la licence.Bref, si contrairement à moi vous aimez les motos et les jeux de bagnoles vous pouvez vous procurer ce jeu pour la modique somme de 39,99 €. Quand même.