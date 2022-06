Lâ€™Ã©dition physique dâ€™Ultra Age est disponible en prÃ©commande

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 09:50:00 par Julia Bourdin

L’épéiste du FUTUR

Selecta Play a annoncé qu’Ultra Age, un jeu futuriste et nerveux d’épéiste, est désormais disponible en précommande en Europe sur PS4 et Nintendo Switch.En France vous pourrez vous la procurer sur Amazon, Cultura et Micromania au prix de 39,99 €.Pour rappel, Ultra Age propose de suivre les aventures du jeune guerrier Age dans une mission pour sauver l’humanité de l’extinction. En effet, si la plupart des humains sont partis dans l’espace suite à la disparition des ressources terrestres, un groupe habitant dans un endroit appelé le Refuge sont restés.Cependant, alors qu’ils menaient des expériences qui devaient être le dernier espoir de l’humanité ils semblent avoir disparus. Le reste de l’humanité envoie alors un jeune guerrier, Age, et son android, Helvis, pour retrouver le moyen de les sauver.En termes de gameplay, vous pourrez alterner de lame en lame pour créer des combos nerveux et vous adaptez aux différents types d’ennemis. Helvis et vous aurez également accès à un grand panel de compétences et d’équipements différents pour faire face à toutes les situations.Bref, si cela vous intéresse le jeu sortira en version physique le 22 juillet.