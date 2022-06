Gotham Knights s'offre un nouveau trailer

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Robin déboite

On vous refait le pitch rapide : Gotham, ça pue. Surtout depuis que Batman est clamsé. Alors que la ville plonge un peu plus dans le chaos, les super-héros restants décident de s'unir pour combattre le crime, représenté par La cour des hiboux, sorte de société secrète créée par les familles les plus riches de la ville, où on retrouve notamment Le Pingouin. Un Pingouin chez les hiboux, faut pas chercher, c'est Batman.Le jeu sera jouable en solo ou en coop. Vous pourrez y jouer un quatuor de losers : Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood.Il s'agira d'un RPG-action à la troisième personne et en monde ouvert qui sortira en octobre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Elle dévoile le gameplay de Robin, aka Tim Drake.