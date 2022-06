Le développement de Megaman Battle Network Legacy Collection Annoncé

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Une Mega Collection

Mega Man Battle Network Mega Man Battle Network 2 Mega Man Battle Network 3 White Mega Man Battle Network 3 Blue Mega Man Battle Network 4 Red Sun Mega Man Battle Network 4 Blue Moon Mega Man Battle Network 5 Team Protoman Mega Man Battle Network 5 Team Colonel Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar

Capcom nous annonce le développement d’une anthologie de leur série Mega Man Battle Network, et attention il y en a beaucoup ! Pas moins de dix jeux feront partie de cette collection, avec une sortie prévue en 2023 (mais sans date plus précise…).Cette compilation proposera des filtres graphiques et du contenu additionnel bonus. Les titres inclus sont :Retrouvez donc le petit robot dans une lutte contre la cybercriminalité dans un monde virtuel haut en couleurs comme Mega Man sait les faire.Rendez-vous sur Steam, Playstation 4 et Nintendo Switch !