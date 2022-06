De nouveaux ennemis dans Monster Hunter Rise : Sunbreak

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Ça va faire mal

L’extension du jeu de chasse au gros se garnis de nouveaux monstres, en particulier le terrible Shagaru Magala, plus aggressif et mortel que sa version de base, le Gore Magala. En plus de ce joyau de la couronne, l’extension comprendra un Magnamalo enragé, un Rajang orange et le retour de la crainte Bazelgeuse Vulcan.Rappelons que Monster Hunter Rise : Sunbreak sortira le 30 juin prochain, donc affutez vos armes, préparés vos lucioles grapins et réveillez vos chumsky !