PAC-MAN WORLD Re-PAC annoncé pour fin août

Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Pac d'office

Bandai Namco a annoncé la sortie de PAC-MAN WORLD Re-PAC pour le 26 août. Le jeu sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Il s'agit d'une version "améliorée" du jeu d'origine, avec des graphismes plein écran HD et un jeu "plus intuitif". Plusieurs modes seront proposés : mode Quêtes, mode Labyrinthe qui transpose les tableaux en 3D et un mode "jeu original" qui ne sera accessible... qu'une fois le jeu principal terminé.Dans Pac-Man World Re-Pac, notre boule jaune pourra courir, sauter , utiliser des pouvoirs, récupérer des bonus, et ainsi traverser les six biomes de l'île Fantôme pour aller sauver Pac-Mom, Pac-Boy, Pac-Sis, Pac Buddy, Professeur Pac et Pooka.