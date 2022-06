Publié le Mercredi 29 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Lapine du plombier

Ubisoft a annoncé la sortie de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope pour le 20 octobre. Le jeu sera une exclusivité Nintendo Switch. Le jeu est d'ores et déjà en précommande.Le jeu vous met à la tête d'une équipe de tueurs sanguinaires, à savoir Bowser, Lapin Peach, Luigi, Lapin Mario ainsi que la Princesse Peach, dans le but d'aller défoncer Cursa, une entité maléfique bien décidée à détruire le monde. Cursa et ses sbires veulent capturer les Sparks, d'étranges créatures issues de la fusion des Lumas avec les Lapins Crétins. Libérer les Sparks donnera la possibilité aux personnages d'acquérir de nouvelles capacités.Ce jeu de combat tactique au tour par tour s'annonce aussi déjanté que le premier opus Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, sorti il y a déjà 5 ans, et qui avait rencontré un vif succès. Notre test, à l'époque, est à retrouver ici Une présentation spéciale du jeu aura lieu sur la chaîne Youtube d'Ubisoft aujourd'hui à 18h.