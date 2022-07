- Endling - Extinction is Forever sort aujourd'hui

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

On va pas pleurer, promis

HandyGames annonce aujourd'hui la sortie de son dernier titre, Endling - Extinction is Forever.Le jeu vous met dans la peau (ou plutôt dans la fourrure) de la dérniere maman renard sur terre. Vos petits auront besoin de vous pour survivre, et vous allez devoir les protéger et leur apprendre comment chasser et se défendre. Vous allez vous même faire face à des choix très durs émotionellement, le jeu ayant pour but de sensibiliser la cause de l'extinction animale.