Multiversus en accès anticipé

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Warner Bros aime l'argent

Warner Bros ouvre la bêta ouverte de Multiversus, développé par Player First Games, avec un accès anticipé. Ceux qui ont participé à l'alpha de Multiversus, ceux qui reçoivent un code par drop Twitch et ceux qui achètent un pack fondateur pourront donc participer à cet accès anticipé.Un pass de combat pré-saison est également déjà disponible et ce jusqu'au 8 août, ce qui est plutôt surprenant sur un jeu n'étant supposément toujours pas finit. Une version gratuite est disponible pour tous les joueurs et une version payante donne accès à du contenu supplémentaire.Le jeu sortira officiellement le 26 juillet de cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.