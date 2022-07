Tower of Fantasy : une nouvelle bande-annonce sur ses personnages

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Voyons un peu le casting

Level Infinite et Hotta Studios sont les créateurs d'un monde ouvert inspiré de l'animation japonaise, Tower of Fantasy, et ils nous dévoilent aujourd'hui les personnages de leur jeu à travers un trailer.Accompagnant le cadre et l'ambiance science-fiction exaltante du monde, le trailer présente les personnages, avec leur caractéristiques, leurs armes et leur style de combat, ainsi que leur monture originale et leur design artistique spécial. Utilisez ce large cast de personnages pour explorer un monde mystérieux et futuriste.On vous laisse découvrir tous les personnages dans le trailer ci-dessous, pour apprecier leur designs respectifs.