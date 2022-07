No More Heroes 3 annoncé sur PC et consoles pour le 14 Octobre

Publié le Mercredi 20 juillet 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Du n'importe quoi, mais dans l'espace

Le jeu de hack-n-slash survolté et loufoque développé par Grasshopper Manufacture Inc., No More Heroes 3, sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch le 14 octobre de cette année. Incarnez donc Travis Touchdown, l'ancien assassin n°1, sorti de la retraire pour sauver le monde d'une menace interstellaire.On nous promet des combats au katana laser, des boss uniques, des missions secondaires déplacées et des graphismes améliorés comparés aux opus précédents. On vous invite à jeter un coup d'oeil au trailer.