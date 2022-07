La galerie de Kim

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 16:30:00 par Julie Kim Guenego

Buff men on the menu today

Hello, un DLC a été annoncé pour Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles il y a quelques jours et Uzui Tengen va etre un personnage jouable, voilà un petit dessin pour commémorer son arrivée ! Son chara design est assez particulier (j'espère que je n'ai rien oublié) mais j'aime beaucoup, honnêtement tous les chara designs de Demon Slayer sont très bons.Tip colo du jour: Toujours checker les valeurs en noir et blanc de l'image pour bien définir la profondeur/les différents plans.