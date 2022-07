(TEST) The Jackbox Party Starter (Switch)

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 12:00:00 par Ambre Cogné

On s'amuse tous ensemble

Sara nous présente aujourd'hui The Jackbox Party Starter sur Switch, et ça n'aura pas été de tout repos pour elle : en effet, tester un party game seul, c'est pas tout à fait possible. Elle a donc tenté de faire appel à sa famille, mais j'ai l'impression que l'opération aura été ardue et pas sans soucis...Mais elle a de l'abnégation, notre Sara ! Après péripéthies et -j'imagine- moult batailles contre les siens, elle nous livre enfin son test sur un plateau d'argent.