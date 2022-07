C.R.A.Z.Y sur FILMO

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Le film de Jean-Marc Vallée de 2005 est disponible sur la plateforme FILMO.Le film nous plonge dans l'atmosphere bien spécifique des années 70, au sein d'une histoire familiale touchante. Raillé par ses frères et ignoré par son père, Zachary, quatrieme membre de sa fratrie, lutte contre ses pulsions homosexuelles et se force à aimer les filles, au sein de son environnement familial compliqué et le milieu catholique dans lequel il évolue. Le film est disponible depuis le 1er juillet sur la plateforme.