Xbox Game Pass : Toujours plus de jeux pour juillet

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Les nouveautés de mi-juillet

As Dusk Falls (Cloud, Console & PC) - Disponible

Watch Dogs 2 (Cloud, Console & PC) - Disponible

MotoGP 22 (Cloud, Console & PC) - 21 juillet

Torment: Tides of Numenera (Cloud & Console) - 21 juillet

Sins of a Solar Empire: Rebellion (PC) - 21 juillet

Inside (Cloud, Console & PC) - 29 juillet

Age of Empires IV Saison 2 : Map Monsters - Disponible

Astronneer : mise à jour Rails - Disponible

Minecraft Preview - Disponible

Forza Horizon 5 : Hot Wheels - Disponible

Minecraft : Pack Swamp Dweller - 26 juillet

Fall Guys : Costume Coconut Milk - 2 août

Century: Age of Ashes - Pack Dragon Krod Slaglands - 2 août

Dodgeball Academia (Cloud, Console & PC)

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console & PC)

Lumines Remastered (Cloud, Console & PC)

Omno (Cloud, Console & PC)

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console & PC)

De nouveaux jeux on été annoncés ou ajoutés sur le Xbox Game Pass. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Enfin, les jeux suivants quittent le Game Pass le 31 juillet :