Sortie d'Escape Academy

Publié le Mardi 19 juillet 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Aucune échappatoire

Le jeu d'escape game de Coin Crew Games édité par Skybound est dès à présent disponible sur PC, Playstation 4 et 5 et Xbox One et Series. On nous promet une expérience authentique et immersive d'escape room physique, dans l'univers d'une école prestigieuse pleine de rivalités et de mystères.Le jeu est disponible sur Steam et Epic Game Store , en plus des boutiques Xbox et Playstation. Le jeu possède également un season pass comprenant deux DLCs : Escape from Anti-Escape Island et Escape from the Past, ajoutant au total 10 nouvelles salles et doublant donc la taille du jeu.