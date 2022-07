(TEST) Legends of Kingdom Rush (PC, Mobile)

Publié le Lundi 18 juillet 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Ambre est une légende

Quelques jours apres la sortie du jeu, Ambre as été particulierement efficace et nous livre un test bien complet comme on les aime de Legends Of Kingdom Rush.Je me considère chanceuse de pas avoir eu à le tester, car je crois que j'aurais été moins ravie qu'Ambre de tester ce jeu...Elle vous présente ici le RPG tactique tour par tour de IronHide Studios, disponible sur PC et Mobile.