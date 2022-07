- Eyes in the Dark : la mystérieuse affaire de Victoria Bloom, sortie aujourd'hui

Publié le Lundi 18 juillet 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Très long, ce titre

Gearbox Publishing et Under The Stairs annoncent que aujourd'hui, leur nouveau jeu, Eyes In The Dark : la mystérieuse affaire de Victoria Bloom est disponible sur Steam et Epic Games.Le jeu vous fait incarner Victoria Bloom, une jeune fillette à la recherche de son grand-père disparu dans le mysterieux manoir Bloom, dans une aventure du genre rougue-light. Débutez l'aventure avec une corde et une lampe torche, et trouvez des puissants gadgets pour vous défendre, au sein de manoir qui ne cessera de changer d'apparence et de disposition.