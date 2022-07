- POWERWASH SIMULATOR enfin disponible

Publié le Lundi 18 juillet 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Un petit coup de Kärcher sur la terrasse

Avec la chaleur de l'été vient l'excuse de sortir et bien nettoyer sa voiture... et pourquoi pas toute sa maison, tant qu'on y est?PowerWash Simulator est enfin disponible,suite à son succès en accès anticipé sur Steam. Le jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series, et PC, et est disponible à travers le Xbox Game Pass.Le jeu vous met dans la peau d'un nettoyer professionel, armé de Kärcher qui doit tout nettoyer et ne laisser aucune trace de salété. Ce concept de jeu un peu surprenant s'est révélée très réposant pour beaucoup de joueurs...On vous laisse découvrir la bande annonce. Peut-être que la salété fera pression sur votre coeur et vous cédérez à la tentation du jeu...