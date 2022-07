La semaine de Kim

Publié le Samedi 16 juillet 2022 à 12:00:00 par Julie Kim Guenego

Pas un autre gacha...



Miam

Bonjour, Kirby's Dream Buffet a été annoncé récemment et le jeu a l'air plutôt fun, du coup voici une petite illustration de ca aujourd'hui! Le gameplay ressemble pas mal à Fall Guys d'ailleurs, jeu que j'ai téléchargé depuis un moment mais que je n'ai jamais testé... A plus !









Thor mais en mieux

Bonjour! Thor: Love and Thunder sort en salle demain en France et bon, même si les Marvels c'est pas mon truc je considére peut etre le voir... Ceci dit, voilà un dessin de Jane parce que je la trouve très badass. D'ailleurs un compte rendu d'interview du cast du film



a été posté hier si ca vous intéresse! Vous pouvez le lire ici. A demain !



Bonjour, j'ai un peu de retard désolé! On a eu une news sur Tower of Fantasy aujourd'hui, une sorte de rpg à la sauce gacha game, étrangement ressemblant à Genshin Impact... Je ne m'en plains pas car Mihoyo n'avait aucune réelle concurrence jusque là, peut etre deviendront-t-il plus généreux sur les récompenses en jeu... Peu importe, voilà un dessin de deux personnages du jeu dont j'ai apprécié le charadesign, les personnages SSR ont d'ailleurs l'air très cools ! Mais bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de me lancer dans un autre gacha...Bonjour ! Pour les joueurs de Genshin Impact, un nouveau trailer d'histoire est sorti aujourd'hui et nous offre un premier aperu des exécuteurs des Fatui, de la région de Schneznaya et de Sumeru, du foreshadowing sur l'intrigue de l'histoire principale, la révélation d'un nouveau personnage jouable (Collei) et encore... On est gaté ! J'ai illustré Tartaglia, un des personnages que l'on connait déjà mais dans sa nouvelle tenue.