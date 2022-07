La galerie de Kim

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 20:10:00 par Julie Kim Guenego

Pas un autre gacha...

Bonjour, j'ai un peu de retard désolé! On a eu une news sur Tower of Fantasy aujourd'hui, une sorte de rpg à la sauce gacha game, étrangement ressemblant à Genshin Impact... Je ne m'en plains pas car Mihoyo n'avait aucune réelle concurrence jusque là, peut etre deviendront-t-il plus généreux sur les récompenses en jeu... Peu importe, voilà un dessin de deux personnages du jeu dont j'ai apprécié le charadesign, les personnages SSR ont d'ailleurs l'air très cools ! Mais bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de me lancer dans un autre gacha...