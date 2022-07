- Annonce de Yet Another Fantasy Title

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 11:40:00 par Ambre Cogné

Les développeurs de chez Atomic Wolf nous annoncent un nouveau GTA-like (et on parle bien des premiers titres de la série !) médiéval. Le jeu commence bien : vous êtes un bandit qui tue le héros de la prophétie pour lui voler sa licorne. On vous invite alors à ignorer la quête principale et à aller foutre le bordel en ville.Un jeu qui nous promet donc de grande choses, une grosse louche d'humour et beaucoup de satire des classiques de l'heroic fantasy (un peu trop) générique. Vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam et visionner le trailer d'annonce :