- Way of the Hunter : des nouvelles armes licensées

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Tuons des pixels

Le jeu de chasse réaliste de THQ Nordic, Way of the Hunter, va proposer aux joueurs des armes de chasse réalistes, de la marque Steyr Arms.Steyr Arms, un armurier autrichien, produits enormément d'armes de chasse, qui seront disponibles dans le jeu, reproduites fidèlement pour les joueurs. Ils pourront s'armer d'armes tels que le Steyr Pro Hunter II, ou encore le Steyr Monobloc.Le jeu est disponible en précommande sur PC, Xbox Series, et PS5, et si la version Elite est achetée avant le 16 Août une remise de 10% sera appliquée.