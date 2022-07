Mothmen 1966, un visual novel disponible aujourd'hui

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Allumez pas les lumières, ça les attire

LCB Game Studios annonce aujourd'hui la sortie de sa visual novel inspirée des pulp fictions des années 50 et des jeux pour ordinateur des années 80, Mothmen 1966.Le jeu vous met dans la peau d'un propriètaire de station service, un jeune couple, et un enquêteur du paranormal, à travers onze chapitres où vous allez choisir votre propre destin, et découvrir la vérité sur les yeux rouges qui vous guettent depuis la forêt, le tout pendant la pluie de météorites Leonid de 1966. Le jeu se veut narratif avant tout, donc les puzzles mettent en avant l'histoire avant tout, et les personnages donneront des indices sur comment les résoudre.