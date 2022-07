Tower of Fantasy dévoile son système de combat dans un nouveau trailer

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Cassage de bouches avec le style



Le jeu de Hotta Studios, édité par Level Infinite, dévoile son système de combat, et ça a l'air très fun. On nous promet un système encourageant le changement d'armes au bon moment, les esquives parfaites et l'usage d'attaques élémentaires contre les bons adversaires. Des douzes armes différentes du jeu, vous pourrez toujours en équiper trois sur votre personnage.Un système de combat qui promet d'être plein de dynamisme et de micro-stratégie et qui va probablement demander pas mal de maîtrise, donc. Vous pouvez vous pré-inscrire pour le jeu sur le site officiel et l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam