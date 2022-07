Les Looney Tunes dans Hot Wheels Unleashed

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 10:20:00 par Sara Brugioli

C'est une combinaison improbable

Le nouveau DLC de Hot Wheels Unleashed introduit des nouveaux personnages au jeu de course: les Looney Tunes.Le pack d'expansion va introduire des nouveaux vehicules, un module de construction de circuit, des objets de personnalisation pour le sous-sol et le profil joueur, et un nouvel environnement: le parc Looney Tunes. Ce dernier sera séparé en quatre zones, dont la zone Vil Coyote (où les joueurs pourront chasser Bip Bip avec des fusées, le rêve ultime).Le pack d'expansion est inclus dans Hot Wheels Pass Vol. 3, mais il peut aussi être achété séparement.