Prime Matter et Arrowiz annonce Mato Anomalies

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 10:45:00 par Ambre Cogné

Un nouveau mystère

Les dévelopeurs de chez Arrowiz s'associent avec Prime Matter pour éditer leur prochain jeu, Mato Anomalies, un RPG futuriste se déroulant dans un quasi-Japon dystopique, post-apocalyptique et bien mystérieux. Vous jouerez Doe, un enquêteur à la recherche de réponses concernant l'apparition soudaine de créatures surnaturelles dans la ville de Mato et vous devrez combattre des personnages étranges et parfois intimidants.Le jeu devrait sortir en 2023, donc vous avez encore le temps. Pour patienter, Arrowiz et Prime Matter nous dévoilent le trailer d'annonce de leur jeu :