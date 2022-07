- Dans les coulisses de F1 Manager 2022

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Qu'est-ce qu'on a sous le capot ?

Pour se préparer à la sortie de F1 Manager 2022, Frontier Developments nous offre quelques petits vidéos de making of dans les coulisses de leurs studios. Le jeu nous invite à prendre la place du gérant d'une écurie de formule 1, de diriger les opérations et de tenter de remporter le plus de victoires.Dans ce second épisode du making of, People Power, on nous promet l'authenticité, nous seulement visuelle grâce à des scans de chaque pilote, mais également statistique grâce à la récupération de données et à la télémétrie de chaque courses déjà passées. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir :