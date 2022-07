- Serious Fun Football, Early Access dès aujourd'hui

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

Mieux que Fifa?

Le jeu indépendant Serious Fun Football est disponible en Early Access sur Steam.Le jeu est le troisième jeu du genre et le premier jeu indé à proposer des physiques de balle réaliste, des mouvements réalistes, des collisions de corps avancés, et bien d'autres. Le créateur, Kamil Weich, a commencé le dévéloppement du jeu par passion, mais a engagé une équipe au cours des années pour finir le projet, qui est autopublié. Le jeu promet une experience de jeu réaliste et ludique pour les amants de football.