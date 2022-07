- The Board Room : les créateurs de skate. donnent un aperçu du jeu

Publié le Vendredi 15 juillet 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Une vue interne du dévéloppement

EA dévoile le premier épisode de sa nouvelle série, The Board Room, où les créateurs de skate. se réunissent pour donner un aperçu du gameplay, discuter du chemin du développement, et partager des mises à jour.L'équipe de Full Circle partage comment ils en sont arrivés là, ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre, et bien plus, au sein de cette série. Les joueurs en sauront plus sur le retour de la franchise, le nom officiel du jeu, le modèle économique du jeu et les plateformes du jeu.L'épisode est disponible sur le blog EA et sur Youtube.